Líderes líbios se comprometem a organizar eleições em 10 de dezembro

Os quatro líderes líbios reunidos nesta terça-feira em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron se comprometeram a organizar eleições presidenciais e legislativas livres em 10 de dezembro, segundo um comunicado lido ao final da reunião.

"Nos comprometemos (...) a trabalhar de forma construtiva com a ONU para organizar eleições credíveis e pacíficas", aponta a "declaração política" assinada pelo primeiro-ministro do governo de unidade nacional Fayez al-Sarraj, o marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, o presidente da Câmara de Representantes Aguila Salah e o do Conselho de Estado, Khaled al-Mechri.

