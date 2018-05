Herói malinês obtém visto de residência na França

O jovem imigrante ilegal do Mali, que ficou famoso ao escalar um prédio para salvar uma criança em Paris, recebeu nesta terça-feira um visto de residência, o primeiro passo antes de obter a nacionalidade francesa prometida pelo presidente Emmanuel Macron.

Depois de receber a permissão das mãos do prefeito do departamento de Seine Saint-Denis, na periferia norte de Paris, Mamoudou Gassama, de 22 anos, assinou um contrato de 10 meses para realizar um serviço cívico no Corpo de Bombeiros de Paris.

Gassama deixou a prefeitura Bobigny, onde apresentou o seu pedido de regularização, a bordo de um carro dos bombeiros, indicou Pierre-André Durand, prefeito do departamento de Seine Saint-Denis.

"Estava animado, é normal", comentou o prefeito, que voltou a elogiar o gesto do jovem imigrante ilegal recebido na segunda-feira por Emmanuel Macron.

Mamoudou Gassama, que chegou à França em setembro, deverá receber dentro de um mês um visto de residência de 10 anos para depois ser naturalizado francês, dentro de três meses.

O jovem malinês foi saudado como um "herói" na França depois do vídeo, visto por milhões de pessoas, mostrando como escalou sem pensar quatro andares de um edifício depois de ver uma criança em perigo, pendurada na sacada.

Seu ato de bravura lhe rendeu um encontro com Macron, que propôs naturalizá-lo francês.

Dado o interesse despertado pelo ato do jovem, associações de apoio aos imigrantes denunciaram a "hipocrisia" e o "uso político descarado" deste evento.

Segundo o governo, há cerca de 300 mil imigrantes sem documentos no país, o que seria muito mais, segundo as associações. Em 2017, 30 mil foram regularizados.

