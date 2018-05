Elle Fanning e Angelina Jolie se reúnem para 'Malevóla 2'

A produção da sequência do filme de sucesso "Malévola" começou, anunciou a Disney nesta terça-feira (29), com Elle Fanning e Angelina Jolie revivendo seus papeis como Bela Adormecida e sua complicada madrasta.

O filme está sendo gravado no Pinewood Studios, perto de Londres, e em locações ao redor da Grã-Bretanha, informou em comunicado o maior estúdio de cinema do mundo.

"Trazendo sua mãe para trabalhar no set de Malévola2," brincou Fanning ("Trumbo: lista negra" e "O estranho que nós amamos"), de 20 anos, em uma postagem no Instagram.

Junto com a frase, postou uma foto dela diante de Angelina Jolie, que aparece rindo, usando os famosos chifres da "Malévola", óculos escuros e um roupão.

"Malévola", uma releitura moderna da vida da arqui-inimiga da Bela Adormecida, ganhou os espectadores em 2014, estreando no topo das bilheterias americanas e ultrapassando os 750 milhões de dólares em arrecadações no mundo.

Nesta nova aventura, junto com Fanning e Jolie estarão os indicados ao Oscar Michelle Pfeiffer ("Ligações Perigosas" e "Homem-Formiga e a Vespa") e Chiwetel Ejiofor ("12 anos de escravidão" e "Doutor Estranho").

A Disney também confirmou que o aclamado ator britânico de cinema e teatro Robert Lindsay ("Wimbledon: o jogo do amor") estará entre os recém-chegados, enquanto Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville retornam do filme original.

Na sequência, dirigida por Joachim Ronning ("Piratas do Caribe: a vingança de Salazar"), a vilã mais notória da Disney continua a explorar sua complexa relação com a princesa Aurora, prestes a se tornar rainha, enquanto elas formam alianças contra novos adversários.

A reação dos fãs nas redes sociais foi em grande parte positiva, principalmente devido ao entusiasmo gerado pela chegada de Pfeiffer, de 60 anos, ao elenco.

Há algum tempo, a Disney vem retomando clássicos animados e transformando-os em remakes "live-action", uma estratégia que até agora rendeu vários bilhões de dólares.

"Dumbo" de Tim Burton, "Aladdin" de Guy Ritchie e "O Rei Leão" de Jon Favreau estão com o lançamento previsto para o ano que vem, enquanto "A Pequena Sereia" terá Lin-Manuel Miranda, do musical "Hamilton", colaborando com o lendário compositor da Disney Alan Menken.

Dois remakes de "Peter Pan" estão sendo trabalhados, assim com novas versões de "Fantasia", "Pinóquio", "Branca de Neve e os sete anões" e "A espada era lei".