Cottarelli deve apresentar hoje sua lista de ministros

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, receberá hoje (29) o premier encarregado Carlo Cottarelli, o qual possivelmente apresentará sua lista de ministro para formar um novo governo. Cottarelli passou a manhã em reuniões de trabalho na Câmara dos Deputados para tentar formar sua lista, apesar de estar enfrentando críticas e pressões.

Se receber o aval de Mattarella, a lista de ministros deverá, então, ser aprovada pelo Parlamento, onde o premier encarregado deve enfrentar resistência.

A principal vem dos partidos Liga Norte e Movimento 5 Estrelas (M5S), que tentavam formar na semana passada o governo, com o então premier encarregado Giuseppe Conte, o qual renunciou no último domingo, quando Mattarella se opôs à indicação do eurocético Paolo Savona ao Ministério da Economia.

Nomeado por Mattarella para assumir o governo no último domingo, Cottarelli prometeu formar um gabinete "neutro", honrar as contas públicas italianas e não se candidatar a cargos políticos no futuro. Caso não consiga apoio para seu governo no Parlamento, ele pode convocar novas eleições para agosto.

Economista de formação e ex-FMI, o italiano também vem tentando acalmar os mercados diante da instabilidade política, porém a Bolsa de Valores de Milão opera em queda há dias, acumulando perdas de mais de 60 bilhões de euros.