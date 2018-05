Casa Branca se prepara 'ativamente' para cúpula Trump-Kim

A Casa Branca continua "se preparando ativamente" para a cúpula entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un, originalmente programada para 12 de junho em Singapura, informou nesta terça-feira a porta-voz do Executivo americano.

"Desde a carta do presidente ao líder norte-coreano Kim Jong Un em 24 de maio, os norte-coreanos estão comprometidos" com a realização do encontro, garantiu Sarah Sanders, apontando que, nesta perspectiva, "Trump se reunirá com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em 7 de junho na Casa Branca".

Além disso, a presidência americana anunciou que um alto funcionário norte-coreano a caminho dos Estados Unidos vai se encontrar com o secretário de Estado, Mike Pompeo, em Nova York.

