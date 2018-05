Azerbaijão inaugura novo gasoduto para abastecer Europa

O Azerbaijão inaugurou nesta terça-feira um novo gasoduto, considerado uma peça-chave da ambiciosa rede de transporte de gás que alimentará Europa e pretende limitar a dependência do gás russo no continente.

Em uma cerimônia retransmitida na televisão, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, celebrou a criação de "um novo mapa energético da Europa".

Do terminal de Sangacal, no mar Cáspio, a cinquenta quilômetros de Baku, a capital do país, o presidente Aliev abriu oficialmente as comportas de um trecho que conectará com outro dois gasodutos do projeto, na Turquia.

Espera-se que a nova infraestrutura comece a funcionar a partir de 2020.

O chamado "Southern Gas Corridor" é um conjunto de três gasodutos procedentes de campos do Azerbaijão que passam por Turquia, Grécia, Albânia e pelo Mar Adriático.

No total são 3.500 quilômetros que cruzam sete países, um projeto com a participação de doze grandes empresas energéticas e um investimento total de aproximadamente 40 bilhões de dólares.

"As reservas de gás confirmadas pelo Azerbaijão são de 2,6 trilhões de metros cúbicos. O projeto acontece em um contexto de importante cooperação regional entre Azerbaijão, Turquia e Geórgia", disse Aliev.

Os três gasodutos do projeto são o Cáucaso Sul (SCP), que unirá os campos do mar Cáspio à Turquia, o gasoduto Trans-Anatolio (Tanpap), previsto para terminar em 2018, e no gasoduto Trans-Adriático (TAP), que chegará até a região de Apulia, na Itália, e deve começar a funcionar em 2019.

