Trump deve se reunir com Abe antes de cúpula com Kim Jong-un

A Casa Branca disse nesta segunda-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, planejam se reunir antes do "encontro esperado" entre o bilionário e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

A Casa Branca disse que Trump e Abe conversaram pelo telefone nesta segunda-feira. Eles discutiram seu "objetivo comum de alcançar"o desmantelamento completo e permanente dos programas nucleares, químicos e biológicos de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte".

O apelo veio em meio a um turbilhão de atividades durante a possível reunião de cúpula do dia 12 de junho em Cingapura. Trump desistiu da reunião com Kim Jong-un na semana passada, mas sinalizou que pode voltar atrás.

Trump disse no domingo que uma equipe dos EUA estava na Coreia do Norte para trabalhar nos planos do encontro bilateral. Outra delegação dos EUA esteve em Cingapura para trabalhar na questão logística. Fonte: Associated Press.