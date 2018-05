Presidente do Paraguai renuncia para assumir no Senado

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, apresentou nesta segunda-feira (28) o pedido de renúncia ao cargo para assumir como senador do Partido Colorado a partir de 1º de julho. Ele foi eleito em 22 de abril. O pedido tem de ser votado no Senado e obter mínimo de 23 votos a favor.

O Congresso Nacional do Paraguai, a exemplo do Brasil, é bicameral. No Senado, são 45 cadeiras e na Câmara, 80. Cartes foi eleito senador vitalício, prerrogativa dos ex-presidentes da República.

Em nota dirigida ao Senado, Cartes afirma que pretende continuar a servir ao país [Paraguai] e atender à vontade popular.

No lugar de Cartes, por pouco mais de dois meses, assumirá a vice-presidente da República, Alicia Pucheta. Porém, o presidente eleito, em abril, Mario Abdo Benítez, toma posse em 15 de agosto.