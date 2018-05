Presidente do Mali se candidata à reeleição

O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, será candidato a um segundo mandato nas eleições de 29 de julho, concorrendo com pelo menos 15 adversários, informou nesta segunda-feira (28) a presidência do país.

"De sua residência de Sebenikoro (nos arredores de Bamako), o presidente Ibrahim Boubacar Keita fez sua declaração de candidatura à eleição presidencial de 29 de julho de 2018", anunciou a presidência no Twitter.

Uma foto em que se vê o presidente de 73 anos, atrás de um atril com a inscrição "Declaração de candidatura - Ibrahim Boubacar Keita - Bamako segunda-feira, 28 de maio de 2018", acompanha o tuíte.

Há mais de dois meses, coalizões de dezenas de associações e de partidos da maioria proclamaram seu apoio à candidatura de Keita, mas ele ainda não havia se pronunciado oficialmente.

Em março-abril de 2012, o norte do Mali caiu nas mãos de grupos extremistas vinculados com a Al-Qaeda. Esses grupos foram expulsos e dispersados após uma operação militar lançada em janeiro de 2013 por iniciativa da França, que ainda está em vigor.

Ainda há zonas do país que escapam ao controle das forças de segurança do governo, da França e da ONU (Minusma), e que costumam ser alvo de ataques.

sd-siu/es/cc/mvv