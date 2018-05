Merkel se reúne em Pequim com mulheres de advogados detidos

A chanceler alemã, Angela Merkel, se reuniu em sua recente visita à China com as esposas de dois advogados detidos - uma iniciativa pouco habitual para um governante ocidental.

Merkel se encontrou na quinta-feira com Li Wenzu, mulher do advogado Wang Quanzhang, detido em julho de 2015, e com Xu Yan, esposa de Yu Wensheng, processado no início do ano por ter solicitado eleições livres.

Merkel disse ter apresentado o tema dos direitos humanos na China durante uma reunião na quinta-feira em Pequim com o primeiro-ministro Li Keqiang.

A chanceler alemã recebeu o pedido para abordar especificamente o caso de Liu Xia, a viúva do prêmio Nobel da Paz Liu Xiaobo, que está de fato sob prisão domiciliar há oito anos, sem ter sido condenada.

A associação Human Rights Watch esperava que Merkel conseguisse levar Liu Xia com ela de volta para a Alemanha.

