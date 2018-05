Forças iemenitas estão perto de porto estratégico nas mãos dos rebeldes

As forças do governo iemenita estão a apenas 20 quilômetros do porto estratégico de Hodeida, controlado pelos rebeldes, anunciou nesta segunda-feira (28) a coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate os insurgentes.

"Restam apenas 20 quilômetros até Hodeida e as operações continuam", declarou à imprensa um porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki.

"O objetivo é o retorno da cidade ao governo legal do Iêmen", acrescentou.

Os Emirados Árabes Unidos, pilar da coalizão contra os insurgentes junto com a Arábia Saudita, supervisiona as forças iemenitas pró-governo.

A coalizão considera que este porto é um ponto de partida para os ataques rebeldes contra os navios no Mar Vermelho.

Segundo a coalizão, suas forças progridem em direção a Hodeida, mas avançam com dificuldade devido às muitas minas colocadas pelos rebeldes.

A ONU teme que esta operação militar afete a distribuição de ajuda humanitária, que chega principalmente pelo porto de Hodeida.

A coalizão intervém militarmente no Iêmen desde 2015 para restaurar o governo reconhecido pela comunidade internacional, que foi expulso da capital Sanaa.

O conflito já deixou 10 mil mortos e mais de 55 mil feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, a cólera acabou com a vida de mais de 2.200 pessoas e certas regiões do país estão à beira da desnutrição.

