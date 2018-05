Líder da ultra-direita italiana alerta que não formará governo condicionado

O líder da extrema direita italiana alertou neste domingo (27) que se "os poderes fortes" e a União Europeia (UE) "colocarem condições" ou "vetos", uma coalizão de governo entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas para guiar a Itália não será formada.

"Se o governo nascer com as condições e sob as ameaças da Europa, a Liga não fará parte dele", ameaçou Matteo Salvini, líder da Liga, que insiste em propor como ministro de Economia e Fazenda o economista Paolo Savona, conhecido eurocético, o que preocupa os mercados financeiros e as autoridades da UE.

