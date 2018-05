Iván Duque lidera presidenciais na Colômbia, que terá segundo turno

O candidato da direita, Iván Duque, lidera as eleições presidenciais na Colômbia, que terão segundo turno, pois nenhum postulante superou os 50% dos votos, segundo apuração parcial dos votos.

Com 91,68% das urnas apuradas, o afilhado político do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) tem 39,39% dos votos, seguido do ex-guerrilheiro Gustavo Petro, com 25,02% e do independente Sergio Fajardo, com 23,63%, de acordo com a primeira contagem da autoridade eleitoral.

