Chanceler da Áustria defende permissão para impedir imigrantes

O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, disse que os guardas de fronteira europeus devem ter permissão para ir para o norte da África para impedir imigrantes no Mar Mediterrâneo. A Áustria assumirá a presidência rotativa da União Europeia em julho.

Kurz disse na edição de domingo do jornal alemão Welt am Sonntag que o novo mandato da agência de proteção das fronteiras da UE, Frontex, deveria permitir a atuação em outros países, com a permissão de seus governos.

Todos os anos, dezenas de milhares de pessoas tentam chegar na Europa em navios que são impróprios para o mar aberto.