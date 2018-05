"Ainda não estou 100%", admite Neymar antes de embarque da Seleção

Em contagem regressiva para viajar a Londres ainda neste domingo e continuar a preparação para a Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira se reuniu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde Neymar roubou a cena ao afirmar aos jornalistas não estar "100%".

Os jogadores, que na última semana treinaram em Teresópolis, se reapresentaram na sede da CBF, após um dia de folga, para a realização de uma zona mista com a imprensa, antes de embarcarem no ônibus da Seleção rumo ao aeroporto do Galeão.

A previsão era de que Alisson, Fagner, Marquinhos, Renato Augusto, Taison e o médico Rodrigo Lasmar falassem na zona mista, mas de última hora o craque Neymar deu atenção aos jornalistas e admitiu ainda não ter alcançado o auge da forma.

"100% eu ainda não estou. Isso é com o tempo. Há um receio de fazer os movimentos totais", declarou o camisa 10 da equipe, que se encontra na fase final da recuperação da cirurgia no pé direito e tem previsão de ser escalado como titular pelo técnico Tite nos dois amistosos pré-Copa, contra Croácia (3 de junho), em Liverpool, e Áustria (10 de junho), em Viena.

Apesar da forte declaração, Neymar, que não entra em campo em partida oficial há pouco mais de três meses, fez questão de tranquilizar a torcida.

"Já tive outras lesões e tive as mesmas dificuldades que estou tendo agora. Estou pronto para jogar e não tem nada que possa me impedir. O que sinto no meu pé é o receio de ficar três meses parado", concluiu Neymar, antes de embarcar no ônibus da Seleção.

A questão física do craque foi comentada pelo médico Rodrigo Lasmar, que também falou sobre as recuperações de Douglas Costa e Fagner.

"O Douglas ainda se recupera da lesão na coxa esquerda, está um passo atrás do Fagner. Eles vêm evoluindo muito bem, dentro do que nós imaginávamos. A intenção é que eles participem de pelo menos um destes amistosos", indicou Lasmar.

- Grupo completo na quarta-feira -

O grupo ficará completo somente na quarta-feira, quando o volante Casemiro, o lateral Marcelo e o atacante Roberto Firmino, que disputaram no sábado a final da Liga dos Campeões, se apresentarem ao técnico Tite já em Londres.

"Fizemos uma mudança e eles vão se apresentar na quarta-feira na hora do almoço", disse o médico Rodrigo Lasmar. "Fico feliz pelo título conquistado pelo Marcelo e pelo Casemiro (do Real Madrid). Vamos recebê-los muito bem", afirmou Alisson.

Durante a programação do dia na CBF, os atletas fizeram uma visita ao museu do futebol antes de irem para o aeroporto do Galeão, de onde sai o voo para a capital britânica.

"Ver a história da seleção brasileira, de conquistas... A história é onde a gente se encontra, o que a gente busca, pra onde a gente está indo. Não só nós, mas tem um país todo, um mundo olhando pra gente. Mas com os pés no chao", afirmou Marquinhos.

A seleção vai fazer treinamentos utilizando a estrutura do Tottenham. A ideia da comissão técnica é iniciar a adaptação dos atletas ao fuso-horário e ao clima europeu, antes dos amistosos contra Croácia e Áustria.

O Brasil integra o Grupo E da Copa do Mundo da Rússia e estreia na competição no dia 17 de junho contra a Suíça, em Rostov-on-Don. Em seguida, medirá forças com Costa Rica (22 de junho), em São Petersburgo, e Sérvia (27), em Moscou.

