PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

LIGA CAMPEÕES: Real Madrid e Liverpool buscam glória na Liga dos Campeões

IRLANDA-REFERENDO: Irlanda vota em massa pela liberalização do aborto, apontam pesquisas

COREIAN-COREIAS: Cúpula inesperada entre líderes coreanos

KIEV:

Real Madrid e Liverpool buscam glória na Liga dos Campeões

Real Madrid e Liverpool se enfrentam na final da Liga dos Campeões, neste sábado, em Kiev, pela última partida do futebol europeu a menos de três semanas do início da Copa do Mundo.

Por Pablo SAN ROMÁN

(FBL Liga Campeões Final ESP ING, 600 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

Também anunciada na Editoria de Esportes

DUBLIN:

Irlanda caminha para 'sim' em massa pela legalização do aborto

País com forte tradição católica, a Irlanda votou em massa nesta sexta-feira, em um histórico referendo pela legalização do aborto, graças ao amplo apoio dos jovens, como apontam pesquisas de boca de urna.

Por Julien LAGACHE

(Irlanda aborto referendo, 500 palavras - já transmitida)

FOTOS VÍDEO INFOGRAFIA

SEUL:

Líderes coreanos se reúnem após cancelamento da cúpula Trump-Kim

Os líderes das Coreias do Norte e do Sul se reuniram de surpresa, neste sábado (26), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a histórica cúpula com Pyongyang apenas para, na sequência, sugerir que ainda pode acontecer.

(EUA diplomacia Coreia do Norte Coreia do Sul Nuclear, 550 palavras - já transmitida)

WASHINGTON:

Mórmon preso na Venezuela é solto e chega aos EUA neste sábado

O mórmon americano Joshua Holt, preso há dois anos na Venezuela acusado de conspirar contra o governo de Nicolás Maduro, foi libertado e chegará aos Estados Unidos neste sábado (26) - anunciou o presidente Donald Trump.

(EUA Venezuela detido política, 450 palavras - já transmitida)

BOGOTÁ:

Colômbia ingressa na Otan como primeiro 'sócio global' latino-americano

A Colômbia formalizará, na próxima semana, em Bruxelas, seu ingresso na Otan como primeiro "sócio global" latino-americano - anunciou o presidente Juan Manuel Santos na sexta-feira.

(Colômbia defesa, 480 palavras - já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Greve dos caminhoneiros continua apesar de intervenção do Exército

A greve dos caminhoneiros continua a bloquear estradas e a provocar problemas de abastecimento pelo país neste sábado (26), no sexto dia do movimento de protesto contra a alta dos preços do diesel, apesar de o governo ter acionado as Forças Armadas para debloquear as vias.

(Energia Social Transportes Greve Economia, Acompanhamento - a ser transmitida)

ROMA:

Populistas e presidente em queda de braço na Itália

A queda de braço na Itália pelo nome do futuro ministro das Finanças continuava neste sábado (26) entre os populistas, ganhadores das eleições que apoiam um economista eurocético, e o presidente italiano, que ainda se nega a nomeá-lo.

(Itália UE eleições governo economia, 500 palavras - já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Oposição vai às ruas na França contra políticas de Macron

Mais de 60 partidos de esquerda, associações e sindicatos vão às ruas em várias cidades da França, neste sábado (26), com a expectativa de reunir uma "maré popular" para se opor à política do presidente Emmanuel Macron, há um ano no poder.

(França manifestações governo, 520 palavras - já transmitida)

FOTOS

VENEZA, Itália:

Farrell e McNamara, uma bienal em Veneza a favor da arquitetura criativa e livre

As comissárias da Bienal de Arquitetura de Veneza, as irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara, confessam, em entrevista à AFP, estarem satisfeitas com a edição que começa neste sábado (26): um manifesto a favor da livre criatividade.

Por Kelly VELÁSQUEZ

(Itália Arquitetura Bienal Veneza Cultura, Entrevista, 550 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

MÔNACO:

Daniel Ricciardo conquista pole do Grande Prêmio de Mônaco de F1

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, neste sábado, no tradicional circuito urbano das ruas do Principado.

(Auto, F1, 400 palavras - já transmitida)

PARIS:

PARIS:

Inocentado "momentaneamente", Platini pede que Fifa retire suspensão

"Não posso ser excluído do futebol", indicou Michel Platini em entrevista à AFP, neste sábado, um dia após a justiça suíça inocentar o ex-presidente da Uefa pelo pagamento não declarado de 1,8 milhões de euros.

(Fbl Uefa Fifa, 630 palavras, já transmitida)

