Líder da Coreia do Norte expressa 'firme desejo' pela cúpula com EUA

No encontro de hoje, o líder norte-coreano Kim Jong-Un agradeceu ao presidente sul-coreano Moon Jae-in pelos esforços em levar adiante a cúpula entre Coreia do Norte e Estados Unidos planejada para 12 de junho e expressou seu "firme desejo" pela reunião histórica com os americanos. As informações são da Agência Central de Notícias Norte-Coreana (KCNA, na sigla em inglês).

Ainda de acordo com a KCNA, os líderes coreanos concordaram em cooperar para aprimorar as relações entre Coreia do Norte e Estados Unidos e estabelecer mecanismos para um convívio pacífico "duradouro e permanente". Os dois chegaram a um "consenso satisfatório" sobre os assuntos discutidos, afirma a agência de notícias.

Realizado de forma inesperada, o encontro de hoje entre os líderes coreanos é o segundo em um mês e, conforme a KCNA, o próximo deve ocorrer em 1º de junho.