Garrafa de vinho de 1774 é leiloada por mais de 100 mil euros

Uma garrafa de Vin Jaune (vinho amarelo), específico dos vinhedos de Jura, produzida em 1774, foi leiloada neste sábado (26) por 103.400 euros, em Lons-le-Saunier, leste da França. Outras duas garrafas do mesmo ano foram vendidas por 76.250 euros e 73.200 euros.

"Não acreditei que as garrafas foram vendidas tão caras, o último recorde, em 2011, alcançou os 57 mil euros", anunciou, muito satisfeita, Brigitte Fénaux, da casa de leilões Jura Enchères, organizadora da venda.

As três garrafas datadas de 1774 poderiam ser as mais antigas do mercado. Seu conteúdo é um Vin Jaune produzido pelo vinicultor Anatoile Vercel (1725-1786), com uvas cultivadas durante o reinado de Luis XV e colhidas sob Luis XVI.

Os compradores são "canadenses e alguém que comprava para americanos com interesse na França", acrescentou Fénaux.

As garrafas, do tipo "bourgogne", com base larga e gargalo fino, foram conservadas por mais de 200 anos pelos descendentes de Anatoile Vercel em uma adega subterrânea de Arbois, capital dos vinhos de Jura.

mk/pa/eg/ll