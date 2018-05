Álvaro Uribe rechaça acusação de que teria mantido vínculos com narcotraficantes

O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, rechaçou as alegações de que ele teria mantido vínculos com cartéis do narcotráfico durante sua ascensão à presidência do país. Em vídeo postado nas redes sociais, Uribe afirma que essas são "notícias falsas" veiculadas em período eleitoral e que não existem provas das acusações.

Os indícios dos laços entre o ex-presidente colombiano e narcotraficantes aparecem em documentos desclassificados do Departamento de Estado dos EUA, revelados justamente num momento em que Iván Duque, o candidato apoiado por Uribe nas eleições presidenciais, aparece liderando as pesquisas de intenções de voto.

Acusações de vínculos com cartéis e paramilitares existem desde o início da carreira de Álvaro Uribe na política, no começo da década 1980. Ele sempre desmentiu as acusações. Durante seu tempo à frente da presidência da Colômbia (2002 a 2010), Uribe foi um firme aliado dos Estados Unidos na guerra contra as drogas. Fonte: Associated Press.