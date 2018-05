A Coreia do Sul saudou neste sábado a perspectiva renovada de uma possível cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte, após o presidente americano, Donald Trump, sugerir que o encontro não está descartado.

"Nos parece uma sorte que as brasas do diálogo entre Coreia do Norte e Estados Unidos permaneçam acesas, mas observamos a evolução com prudência", declarou o porta-voz da presidência sul-coreana, Kim Eui-gyeom.

