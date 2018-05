Mascar chiclete caminhando ajuda a perder peso

O chiclete parece ser um aliado contra o excesso de peso em homens a partir dos 40 anos, pois incita a caminhar mais rápido, segundo um trabalho de pesquisadores japoneses divulgado neste sábado.

"Combinar exercício físico ao chiclete pode ser uma forma eficaz de perder peso", escreveram os pesquisadores no Journal of Physical Therapy Science.

O estudo analisou "o ritmo cardíaco, a distância percorrida, a velocidade da caminhada, o número de passos e o gasto energético" de 46 homens japoneses com entre 21 e 69 anos.

Os homens caminharam em seu "ritmo natural" durante 15 minutos em uma pista de atletismo, com a metade mascando chiclete e a outra ingerindo os mesmos ingredientes, mas sob forma de pó dissolvido em um copo d'água.

O ritmo cardíaco foi globalmente mais alto entre os que mascavam chiclete.

Entre os homens de mais de 40 anos "foi verificado outro efeito: quando mascavam, tinham tendência em caminhar mais rápido, percorrendo assim uma maior distância e consumindo mais calorias.

Sem conhecer exatamente as razões do fenômeno, os pesquisadores apresentaram suas conclusões no Congresso Europeu sobre a Obesidade, em Viena.

Outro estudo japonês já havia verificado que mastigar chiclete aumentava o ritmo cardíaco, inclusive em repouso, e os pesquisadores evocaram a "sincronização cárdio-motora", a tendência do corpo de aumentar sua atividade quando o pulso se acelera.

