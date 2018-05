Colômbia entrará na Otan como primeiro 'sócio global' latino-americano

A Colômbia formalizará na próxima semana, em Bruxelas, seu ingresso na Otan como o primeiro "sócio global" latino-americano, anunciou nesta sexta-feira o presidente Juan Manuel Santos.

"Formalizaremos em Bruxelas na próxima semana - e isto é muito importante - o ingresso da Colômbia na Otan na categoria de sócio global".

"Seremos o único país da América Latina com este privilégio", afirmou Santos em mensagem na TV.

O presidente colombiano, prêmio Nobel da Paz em 2016 por seus esforços para acabar com meio século de conflito armado no país, afirmou que adotar esta posição vai "melhorar a imagem da Colômbia" e "permitir ter muito mais peso no cenário internacional".

Além da Colômbia, são sócios globais da Otan Afeganistão, Austrália, Iraque, Japão, Coreia do Sul, Mongólia, Nova Zelândia e Paquistão.

A Colômbia aceitou em dezembro de 2016 uma cooperação militar "maior" com a Otan para administrar o pós-conflito, após o acordo que desarmou e transformou em partido político a antiga guerrilha das Farc.

