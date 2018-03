Incêndio em shopping na Rússia mata mais de 60

Pelo menos 64 pessoas morreram neste domingo (25) vítimas de um incêndio em um centro comercial na cidade de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, confirmou nesta segunda-feira (26) o ministério para Situações de Emergência da Rússia.

De acordo com o ministro Vladimir Puchkov, as equipes de emergência ainda precisam recuperar mais seis corpos, que seguem desaparecidos. Entre as vítimas fatais, acredita-se que há 41 crianças, informou a agência "Tass".

Cerca de 12 pessoas foram hospitalizadas e outras 36 receberam assistência médica. Segundo Puchkov, todos os quatro andares do shopping já foram verificados.

A ministra da Saúde, Veronika Skvortsova, disse que o paciente mais grave é um menino de 11 anos, que precisou pular de uma janela para fugir das chamas. Os pais dele, no entanto, morreram na tragédia.

O incêndio ocorreu no shopping Winter Cherry, no complexo comercial Zimnyaya Vishnya, na noite desta domingo (25) e teve início no quarto andar do edifício, que contém um complexo de entretenimento e cinema.

Após o incidente, a porta-voz do Ministério de Situações de Emergência da Rússia (CIR), Svetlana Petrenko, divulgou que pelo menos quatro pessoas foram presas no inquérito aberto para investigar as causas do desastre.

Segundo as autoridades locais, entre os detidos estão o arrendatário do local onde se originou o fogo e o diretor-geral da sociedade administradora do shopping.

Em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver o pânico e desespero dos visitantes do shopping. Além disso, muitas imagens mostram diversas pessoas pulando pelas janelas.