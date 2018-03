Detido em Kosovo importante responsável sérvio

A polícia kosovar deteve nesta segunda-feira (26) em Mitrovica, no norte de Kosovo, um importante responsável sérvio, Marko Djuric, o principal negociador a cargo da ex-província sérvia que proclamou sua independência em 2008, o que fez temer novas tensões.

Em um comunicado publicado no fim da tarde, o presidente kosovar, Hashim Thaçi, indicou que Marko Djuric havia sido transferido pela polícia "a um posto fronteiriço entre Kosovo e Sérvia".

O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, por sua vez, convocou um conselho de Segurança para esta segunda-feira à noite.

Durante o dia, as autoridades kosovares advertiram que não haviam dado a autorização para que entrassem no território vários responsáveis, entre eles Marko Djuric. Membros de suas forças de segurança, armados com fuzis automáticos e veículos blindados, foram mobilizados na fronteira.

As visitas de ministros procedentes de Belgrado nas zonas onde vive a minoria sérvia de Kosovo não são excepcionais. Mas são objeto de discussões prévias entre as duas capitais e recebem o aval de Pristina.

A Sérvia se nega a reconhecer a independência de sua antiga província albanesa, declarada em 2008. Sua tutela sobre Kosovo se mantém em sua Constituição.

Embora não aconteçam violências intercomunitária graves há vários anos, Mitrovica continua sendo uma cidade sob tensão entre o setor sérvio (norte) e a parte albanesa (sul), separados pelo rio Ibar.