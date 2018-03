Arábia Saudita intercepta mísseis lançados sobre Riad

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na Arábia Saudita, na noite deste domingo (25), após mísseis balísticos serem lançados por rebeldes houthis do Iêmen no nordeste de Riad, informou a imprensa local.

De acordo com a agência de notícias estatal, as vítimas foram atingidas pelos fragmentos de um dos mísseis interceptados pela Força Aérea do país.

Várias testemunhas relataram ter ouvido estrondos e flashes no céu na capital saudita. Em imagens publicadas nas redes sociais também é possível ver uma suposta explosão no ar.

Mais cedo, o Exército saudita anunciou que havia interceptado sete mísseis balísticos.

Desde o ano passado, os rebeldes têm lançado mísseis na Arábia Saudita. O ataque deste domingo coincidiu com o terceiro aniversário da intervenção armada da coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen. Mais de 10 mil pessoas já morreram no país desde março de 2015.

A Arábia Saudita e o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusam o Irã de fornecer armas, e até mísseis, aos houthis, que atualmente controlam a capital o Iêmen, Sana.