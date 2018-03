Nigéria: estudantes libertadas pelo Boko Haram voltam para casa

Libertadas esta semana, as mais de 100 estudantes sequestradas em 19 de fevereiro pelo grupo islamista Boko Haram em Dapchi, no nordeste da Nigéria, foram levadas de volta para suas famílias neste domingo (25).

As 105 meninas chegaram por volta das 14h30 locais (10h30, em Brasília), a bordo de cinco ônibus escoltados pelo Exército nigeriano em Dapchi, no estado de Yobe. Lá, conseguiram encontrar seus pais, após passarem três dias com as autoridades em Abuja, capital federal.