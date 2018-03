Acidente de estrada deixa 24 mortos e dez feridos na Tanzânia

Pelo menos 24 pessoas morreram, e dez ficaram feridas em um acidente de estrada na madrugada deste domingo no distrito de Mkuranga, no leste da capital econômica de Dar es Salaam - informaram diferentes fontes à AFP.

"Um micro-ônibus de transporte colidiu com um caminhão em Mparanga, no distrito de Mkuranga. Conseguimos contabilizar 24 mortos e dez feridos", indicou à AFP John Nyoni, testemunho do acidente, por telefone.

O balanço coincide com número divulgado pelo jornal "Mwananchi", que cita o comandante da Polícia local, Mohamed Likwata. Segundo ele, os dez feridos foram levados para o hospital nacional Muhimbili, em Dar es Salaam.