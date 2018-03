UE responderá a tarifas de Trump se não houver 'isenção permanente'

Os presidentes da União Europeia (UE) pediram aos Estados Unidos, nesta sexta-feira (23), uma "isenção permanente" às suas pesadas tarifas sobre as importações de ferro e alumínio, advertindo que se reservam o direito de responder às medidas promovidas pelo presidente Donald Trump.

"A UE pede uma isenção permanente das tarifas americanas", tuitou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, após um debate dos presidentes um dia depois de Trump ter autorizado a suspensão até 1º de maio dessas medidas para UE, Argentina, Brasil e México, entre outros.

Os Estados Unidos se encontram em negociação com esses países "sobre medidas alternativas satisfatórias diante da ameaça à Segurança Nacional americana constituída pela importação do aço", e os sócios de Washington ficarão, no momento, isentos das tarifas sobre suas importações, indicou a Casa Branca em um comunicado.

Os 28 presidentes da UE "tomaram nota" dessa isenção temporária nas conclusões da cúpula, mas pediram que seja "permanente" e advertiram que o bloco "se reserva o direito" de responder as medidas americanas em virtude das normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Se nos atacarem, reagiremos sem fraqueza", indicou o presidente francês Emmanuel Macron, ao fim de uma cúpula europeia em Bruxelas dedicada ao comércio. O mandatários da segunda maior economia da UE lamentou também o "mero adiamento de poucas semanas" concedido pelo presidente americano.

Para o primeiro-ministro belga, Charles Michel, o presidente dos Estados Unidos tenta negociar colocando "um revólver na cabeça" da UE. "Não é uma forma leal de negociar entre sócios históricos", acrescentou.

Este prazo de cinco semanas "não parece realista", dada a importância das discussões, criticou Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia.

As discussões do "grupo de trabalho" devem começar na próxima semana com questões como a proteção dos investimentos, disputas comerciais e a tarifação de aço e alumínio na agenda.

A comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, explicou que "as opções" da UE para preservar seus direitos estão "abertas".

Entre essas opções, Bruxelas preparou uma lista de produtos americanos emblemáticos, como a manteiga de amendoim, as motos Harley-Davidson, ou as calças jeans Levi's, que poderiam ser sobretaxados no prazo de três meses.