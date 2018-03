Tumblr diz que grupo russo usou plataforma para manipular informações dos EUA

O Tumblr anunciou nesta sexta-feira (23) que um obscuro grupo russo de internet usou essa plataforma de blogs para difundir desinformações durante a campanha presidencial americana de 2016, ao publicar as 84 contas vinculadas com a manipulação.

O Tumblr, comprado pela Yahoo em 2013 e hoje parte da Oath, unidade da Verizon, disse que descobriu a trama no fim do ano passado, ao colaborar com uma investigação que levou à acusação, em fevereiro, de 13 indivíduos ligados à Internet Research Agency (IRA), considerada uma "fábrica de trolls" ligada ao governo russo.

Assim, o Tumblr engrossa a lista de plataformas digitais - como Facebook e Twitter - usadas em uma campanha de redes sociais que segundo investigadores americanos buscava influenciar a eleição presidencial de 2016, impulsionando a candidatura de Donald Trump, que derrotou Hillary Clinton.

A empresa explicou que notificou autoridades, fechou as contas e apagou os posts associados, enquanto trabalhava com o Departamento de Justiça.

A rede social de blogs disse que notificaria por e-mail "qualquer um que curtiu, reenviou, respondeu ou seguiu uma conta ligada à IRA".

Também publicou a lista dos 84 nomes de usuários vinculados à "fábrica de trolls"

"Estamos comprometidos com a transparência e queremos que saibam tudo que sabemos", acrescentou na nota.