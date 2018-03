Trump ameaça lei orçamentária, por falta de acordo sobre Dreamers e muro

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que está considerando vetar a lei orçamentária de US$ 1,3 trilhão aprovada pelo Senado americano durante a madrugada.

Em mensagem publicada nesta manhã no Twitter, Trump demonstrou preocupação com a falta de acordos para os chamados "Dreamers", como são chamados os imigrantes ilegais que chegaram aos EUA ainda na infância, e para liberar mais financiamento para a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México. Segundo Trump, o muro "é desesperadamente necessário" para a defesa nacional.

Anteriormente, a Casa Branca havia informado que Trump assinaria a lei orçamentária, que é necessária para evitar uma paralisação do governo a partir da 0h desta sexta-feira para o sábado (1h do sábado, pelo horário de Brasília).