Os pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos registraram alta de 3,1% em fevereiro, acima do esperado pelos analistas, de acordo com números divulgados pelo Departamento do Comércio.

Os pedidos alcançaram 247,7 bilhões de dólares, em dados corrigidos por variações sazonais.

Os analistas esperavam uma alta de 1,5%, após uma queda de 3,5% em janeiro.