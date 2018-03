Família tenta matar adolescente na Alemanha 'por honra'

Os parentes de uma refugiada líbia gravemente ferida depois de uma tentativa de assassiná-la, ao que parece "por honra", foram detidos na Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (23) a Promotoria de Stuttgart ao jornal regional Schwäbische Zeitung.

São suspeitos de terem "participado do ato" cometido contra sua filha, disse ao periódico o promotor Jan Holzner. Até agora a Justiça alemã investigava o caso como "não assistência à pessoa em perigo".

A mesma fonte indicou que foram eles que chamaram os serviços de emergência, fazendo suspeitar de feridas corporais graves.

A adolescente de 17 anos, grávida, recebeu facadas no final de fevereiro no apartamento da família em Laupheim, no sudoeste da Alemanha. A jovem sobreviveu.

Seu irmão, de 21 anos, e seu "marido" sírio, de 34 anos, foram detidos alguns dias depois, suspeitos de tentativa de homicídio.

A adolescente foi obrigada a casar com o sírio, mas o direito alemão não reconhece a união, celebrada segundo o ritual islâmico, indicou a imprensa alemã.

Segundo a imprensa local, a mulher teve uma relação com um jovem e queria deixa seu "marido". A família teria decidido restabelecer sua "honra".