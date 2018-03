EUA sancionam instituto e dez cidadãos iranianos por ciberpirataria

Os EUA impuseram, nesta sexta (23), sanções a um instituto de consultoria política e a dez cidadãos iranianos, acusando-os de invadir os sistemas de centenas de universidades ao redor do mundo para se apoderarem de "valiosa informação e propriedade intelectual" - informou o Departamento de Justiça.

De acordo com o governo americano, o Instituto Mabna (que conta com escritórios em Teerã e em Barcelona) e os dez iranianos participaram dessas atividades para obter recursos em benefício da Guarda Revolucionária do Irã.