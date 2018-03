Brasil e Venezuela protagonizam hostilidades e trocas de farpas em reunião na ONU

Um juiz do Tribunal Supremo espanhol emitiu nesta sexta-feira (23) várias ordens de captura internacional contra o ex-presidente catalão Carles Puigdemont e outros cinco separatistas que deixaram o país para fugir da Justiça, informou à AFP uma fonte judicial.

O juiz Pablo Llarena, que instrui o caso por tentativa de secessão unilateral da Catalunha, reativou a ordem europeia contra Puigdemont e quatro ex-membros de seu gabinete, e emitiu uma ordem internacional contra Marta Rovira, deputada regional que se recusou a comparecer nesta sexta-feira perante o Supremo e que estaria na Suíça, segundo meios de comunicação espanhóis.

Um juiz do Supremo espanhol mandou para a prisão preventiva o candidato a presidente da Catalunha, Jordi Turull, e outros quatro separatistas, acusados de rebelião por seu envolvimento na fracassada declaração independentista desta região espanhola, informou a máxima corte.

Além de Turull, que não poderá comparecer no sábado à votação prevista sobre sua posse, o juiz Pablo Llarena decidiu deter a ex-presidente do Parlamento catalão Carme Forcadell e outros três ex-ministros do Executivo catalão destituído.

A medida respondeu ao "grave risco de fuga" dos acusados, segundo o Supremo, diante da dura pena acarretada pelo crime de que são acusados: até 30 anos de prisão.

Outra líder separatista, Marta Rovira, tinha sido convocada nesta sexta-feira para se apresentar ao Supremo em Madri, mas ela ignorou a citação e anunciou por carta que deixaria a Espanha, seguindo os passos de outros seis independentistas que foram para o exterior, entre eles o ex-presidente Carles Puigdemont, instalado na Bélgica.

Com estas novas detenções, chega a nove o número de separatistas em prisão provisória, relacionada com a tentativa de secessão da Catalunha, em outubro passado.

O juiz Llarena confirmou nesta sexta-feira a denúncia do núcleo duro dos separatistas. Treze deles teve confirmada a acusação de rebelião, entre eles Turull.

A decisão do magistrado pode gerar novas tensões na Catalunha, onde os chamados Comitês de Defesa da República (CDR) e uma associação separatista convocaram manifestações na noite desta sexta-feira.

Fonte: Estadão Conteúdo