Bombeiro morre em incêndio em set de filmagem em NY

Um bombeiro de 37 anos morreu na noite de quinta-feira no set de um filme de Edward Norton no bairro do Harlem, em Manhattan, informou nesta sexta-feira a polícia de Nova York.

Michael Davidson, pai de quatro meninas, faleceu na noite de quinta-feira enquanto lutava contra as chamas em um prédio de cinco andares no Harlem onde se filmava "Motherless Brooklyn". Dous outros bombeiros ficaram feridos.

Norton dirige um filme que se passa nos anos 50 com as participações de Bruce Willis e William Dafoe, que conta a história de um detetive que sofre da síndrome de Tourette, interpretado pelo próprio Norton.