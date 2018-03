Vídeo mostra acidente fatal de carro autônomo da Uber

Um vídeo registrado pela câmera acoplada a um veículo autônomo da Uber mostra o primeiro acidente fatal de um carro deste tipo, que atropelou e matou uma pedestre, e revela o espanto do operador poucos instantes antes do impacto.

O veículo da Uber transitava de modo autônomo, com um operador atrás do volante, quando atingiu uma mulher de 49 anos que atravessava a pista a pé e com sua bicicleta no domingo à noite na cidade de Tempe, no estado do Arizona.

As imagens mostram o operador olhando para baixo durante quase cinco segundos, antes de voltar o olhar para a estrada um pouco antes de atingir a mulher.

A polícia divulgou as imagens, que também revelam uma via pouco iluminada.

O vídeo mostra que, do posto do condutor, era possível observar apenas os pés da mulher - identificada como Elaine Herzberg - iluminados pelos faróis do carro. Um segundo e meio depois acontece o impacto.

Vídeo foi publicado nas redes sociais

A Uber anunciou na segunda-feira a suspensão temporária do uso de veículos autônomos que estavam em teste em Tempe, Pittsburgh, Toronto e São Francisco. "Assistir ao vídeo é inquietante e desolador. Nossos pensamentos permanecem com os entes queridos de Elaine", afirmou a empresa em um comunicado.

"Nossos carros estão parados e estamos auxiliando as autoridades locais, estaduais e federais em tudo o que for possível", completa a Uber.

Após a divulgação do vídeo, a polícia informou que continua investigando o caso.

A chefe de polícia Sylvia Moir declarou ao jornal "San Francisco Chronicle" que, no momento, "parece que a Uber provavelmente não cometeu um erro", porque a pedestre não estava atravessando na faixa.

"Fica muito claro que teria sido difícil evitar o choque em qualquer tipo de modalidade, com base na forma como (a mulher) apareceu na via pelas sombras", disse Moir.