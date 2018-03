UE considera 'muito provável' envolvimento da Rússia em ataque a ex-espião

Os mandatários europeus avaliaram nesta quinta-feira ser "muito provável" que a Rússia esteja por trás do ataque contra um ex-espião russo na Grã-Bretanha, revelou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, apoiando assim a primeira-ministra britânica, Theresa May.

"O Conselho Europeu está de acordo com o governo da Grã-Bretanha em que é muito provável que a Rússia seja responsável pelo ataque em Salisbury e que não há outra explicação plausível", disse Tusk durante a cúpula de líderes europeus em Bruxelas.