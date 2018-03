Trump anuncia John Bolton como conselheiro de segurança nacional

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (22), em um tuíte, a substituição de seu conselheiro de segurança nacional, H.R. McMaster, pelo neoconservador e ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU John Bolton.

"Tenho o prazer de anunciar que, a partir de 9 de abril de 2018, o embaixador John Bolton será meu novo conselheiro de segurança nacional", postou Trump, cuja equipe tem sido marcada por partidas e demissões desde que assumiu a Presidência.

"Sou muito agradecido pelos serviços do general H.R. McMaster, que fez um trabalho excelente e que continuará sendo meu amigo".

Esperava-se que McMaster deixasse o cargo este ano, mas a indicação de Bolton surpreendeu Washington.

Bolton, um defensor declarado da guerra no Iraque, também defendeu ataques preventivos contra a Coreia do Norte e a guerra com o Irã.

Sua nomeação era fortemente questionada por muitos no círculo interno de Trump, sobretudo por militares que estiveram no campo de batalha.

Esperava-se que McMaster, um general do Exército de três estrelas, trocasse a Casa Branca por um posto de quatro estrelas.

Mas ele vai se retirar da vida pública.

"Depois de 34 anos a serviço da nossa nação, estou pedindo a reforma do Exército dos Estados Unidos a partir deste verão (boreal), depois do que deixarei o serviço público", anunciou em um comunicado.

Sua saída ocorre em um momento em que Trump prepara uma reunião de alto nível com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e avalia o futuro de um acordo para frear o desenvolvimento de armas nucleares do Irã, que agora parece estar na corda bamba.