Avião com destino a Israel cruza espaço aéreo saudita pela primeira vez

A Air India lançou nesta quinta-feira (22) o primeiro voo direto com destino a Israel que cruza o espaço aéreo da Arábia Saudita, que até então proibia aviões com destino a países com os quais Riad não tem relações diplomáticas de sobrevoar seu território.

O voo inaugural, o AI 139, decolou de Nova Délhi às 12H30 GMT (09H30 de Brasília) e aterrissou em Tel Aviv às 19H45 GMT (16H45 de Brasília), segundo a companhia indiana.

"Vamos garantir voos sem escala de Nova Délhi a Tel Aviv a partir de 22 de março via espaço aéreo saudita", declarou à AFP o porta-voz da Air India, Praveen Bhatnagar.

Sobrevoar a Arábia Saudita permitirá reduzir o tempo de viagem entre Índia e Israel, um destino cada vez mais procurado por turistas indianos, cujo número aumentou em 47% em dois anos.

Até agora, a companhia aérea de Israel, país com o qual Riad não mantém relações oficiais, El Al, sobrevoava o Mar Vermelho para chegar a seus destinos na Índia, com o objetivo de evitar os espaços aéreos saudita e iraniano.