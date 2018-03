Senado dos EUA aprova lei que combate tráfico sexual

O Senado americano aprovou nesta quarta-feira um projeto para combater o tráfico sexual que permite às vítimas processar judicialmente sites que promovam ou facilitem essa exploração.

Por 97 a 2, os senadores confirmaram uma votação anterior da Câmara de Representantes e agora o texto deverá ser promulgado pelo presidente Donald Trump para entrar em vigor.

O senador republicano Rob Portman, autor do projeto de lei, saudou a votação do Senado como "uma vitória para os sobreviventes do tráfico de pessoas" e dos esforços "para ajudar a deter a venda de mulheres e crianças on-line".

O Backpage e outros sites na internet foram acusados de facilitar a exploração sexual, incluindo a prostituição.

Trump elogiou a aprovação do projeto de lei, que, segundo a Casa Branca, pode contribuir para "terminar com a escravidão moderna em todas as suas formas".