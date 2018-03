Merkel diz que Irlanda pode contar com Alemanha nas negociações do Brexit

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que a Irlanda pode contar com o apoio de seu governo, nas negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. As partes buscam uma maneira de manter a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte aberta, após a saída do Reino Unido do bloco.

Merkel se reuniu em Berlim nesta terça-feira com o premiê irlandês, Leo Varadkar. O encontro ocorreu um dia após os negociadores da UE e os britânicos dizerem que não houve nenhum grande avanço na questão da fronteira irlandesa, apesar de terem conseguido fechar acordos em outros aspectos do diálogo pelo Brexit.

"Uma solução precisa ser encontrada para isso", afirmou Merkel. "E a Alemanha apoia totalmente a posição irlandesa."

Varadkar defendeu que a Irlanda do Norte continue como parte da união alfandegária da UE, após a saída do Reino Unido, até que uma alternativa viável seja encontrada para solucionar o impasse "Nada está decidido até que tudo esteja decidido", afirmou o premiê irlandês.

Fonte: Estadão Conteúdo (Associated Press)