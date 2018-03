Casamento do príncipe Harry e Meghan Markle terá bolo orgânico

O bolo do casamento do príncipe Harry da Inglaterra e Meghan Markle, de limão e flor de sabugueiro, será elaborado pela confeiteira Claire Ptak com ingredientes orgânicos, anunciou a Casa Real nesta terça-feira (20).

O príncipe e a atriz pediram à proprietária da confeitaria londrina Violet Bakery que crie um bolo "que incorpore os sabores vivos da primavera" para seu casamento de 19 de maio no castelo de Windsor, anunciou o palácio de Kensington.

O bolo será "coberto com creme de manteiga e decorado com flores frescas", disse o palácio.

A californiana Claire Ptak trabalhou com Alice Waters, a "mãe" da nova cozinha americana, em seu restaurante "Chez Panisse" de Berkeley, Califórnia, antes de se mudar para Londres em 2005.

Na capital britânica, ela começou seu próprio negócio cozinhando em casa e vendendo seus produtos no Broadway Market, antes de abrir sua confeitaria, em 2010. Seus bolos incorporam ingredientes cultivados organicamente e produtos sazonais.

"Eu não posso expressar o quanto estou feliz por ter sido escolhida para fazer o bolo de casamento do príncipe Harry e da senhorita Markle", disse a confeiteira em um comunicado.

"Ela é a minha confeiteira favorita no mundo todo", disse o cozinheiro e apresentador britânico Jamie Oliver sobre Ptak.

Meghan Markle entrevistou há algum tempo Claire Ptak para seu blog The Tig.