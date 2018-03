Trump entrega documentos a Muller para evitar depoimento, diz jornal

A defesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, forneceu documentos adicionais com descrições de momentos-chave da campanha de 2016 para a equipe do conselheiro Robert S. Mueller, que investiga a suposta interferência de autoridades da Rússia nas eleições americanas, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem do jornal Washington Post.

Segundo a matéria, os advogados tentam, desta forma, evitar um depoimento cara a cara de Trump com Mueller, que já foi alvo indireto de críticas do presidente. Eles temem que o bilionário se exceda diante do investigador.

A equipe de advogados do presidente não atendeu aos pedidos da reportagem para esclarecimentos do assunto.

Ainda nesta segunda-feira, segundo o Wall Street Journal, Trump contratou o advogado Joseph DiGenova para integrar a equipe de defesa dele no caso Rússia. DiGenova fez parte do gabinete do ex-presidente George W. Bush e já havia criticado publicamente as investigações.

