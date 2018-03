Rússia diz que Londres deve provar envolvimento de Moscou em envenenamento ou pedir desculpas

O Reino Unido deve "apresentar provas ou pedir desculpas" à Rússia pelo envenenamento em 4 de março de um ex-espião russo refugiado na Inglaterra, afirmou o Kremlin nesta segunda-feira.

"Cedo ou tarde terão que responder a estas acusações infundadas: ou apresentar provas ou pedir desculpas", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Ele chamou as acusações de "fluxo difamatório totalmente incompreensível a respeito da Rússia e com motivações incertas".

A batalha entre a Rússia e os países ocidentais entrou em uma nova fase no início de março após o envenenamento, com um agente tóxico, do ex-espião russo Serguei Skripal e de sua filha na Inglaterra.

O governo britânico acusou a Rússia pelo ataque e decretou sanções contra o país, incluindo a expulsão de 23 diplomatas de seu território.

Moscou, que alega inocência, respondeu com a expulsão de diplomatas britânicos e o fechamento dos escritórios russos do British Council, a organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e de educação.

Vários jornais russos afirmaram nesta segunda-feira que a tensão sem precedentes com o Ocidente contribuiu para a ampla vitória de Vladimir Putin na eleição presidencial de domingo, quando o chefe de Estado conquistou o quarto mandato com mais de 76% dos votos.

"A sociedade já está muito unida, unida ao máximo sem necessidade dos ataques de quem quer que seja, e sim ao redor dos futuros projetos de desenvolvimento do país", disse Peskov.