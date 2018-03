Putin é reeleito na Rússia com recorde de 76% dos votos

O presidente russo, Vladimir Putin, venceu as eleições disputadas neste domingo (18) com 76,6% dos votos, de acordo com um anúncio oficial da Comissão Eleitoral Central.

Os votos já terminaram de ser apurados, mas a Comissão tem 10 dias para apresentar os dados definitivos.

O índice de comparecimento às urnas foi de 67,49%. O vice-presidente a Comissão Eleitoral, Nikolai Bulaev, disse que "56 milhões de russos" votaram em Putin, um recorde na história das eleições presidenciais russas.

Em 2004, Putin conquistou 49,5 milhões de votos. Em 2012, foram 45,6 milhões. No poder desde 1999, Putin deverá ficar no cargo até 2024. O segundo colocado nas eleições foi o candidato do Partido Comunista Pavel Grudinin, com 11,79%. Em terceiro, Vladimir Zhirinovsky, com 5,66%.

Oito candidatos disputaram as eleições de 2018, mas Putin era considerado o favorito desde o começo. Seu maior opositor e com maior chances de sucesso, Alexei Navalny, foi proibido de concorrer ao pleito.