Co-presidente do Goldman Sachs é nomeado secretário de Estado na Alemanha

O novo ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, nomeou um dos principais executivos do banco Goldman Sachs no país como secretário de Estado, informou o ministério nesta segunda-feira.

O co-presidente do conselho administrativo do Goldman Sachs na Alemanha e Áustria, Jörg Kukies, foi nomeado secretário de Estado para a Europa e os Mercados Financeiros, confirmou um porta-voz do ministério das Finanças alemão.

Seu ministro, o social-democrata Olaf Scholz, representante da ala mais liberal de seu partido (SPD), herdou em março, após difíceis negociações, esta pasta.