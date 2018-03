O presidente russo Vladimir Putin foi reeleito neste domingo com 73,9% dos votos, de acordo com as pesquisas de boca de urna realizadas pelo instituto estatal de pesquisas VTsIOM.

Putin, que conquista o quarto mandato e poderá permanecer no poder até 2024, foi seguido pelo candidato comunista Pavel Grudinin, que teria conseguido 11,2% e o ultranacionalista Vladimir Jirinovski, com 6,7%.

