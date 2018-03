Xi Jinping é eleito para um novo mandato na China

O presidente chinês, Xi Jinping, foi reeleito neste sábado (17) para um segundo mandato de cinco anos. Wang Qishan, aliado e responsável por comandar uma campanha contra a corrupção no país, será o vice.

A decisão foi tomada pelo 13º Congresso Nacional do Povo, na sessão legislativa anual, quase uma semana após a aprovação de uma mudança constitucional que retira o limite de dois mandatos na Presidência.

Com isso, Xi pode ficar no cargo por tempo indeterminado. Xi também foi confirmado como chefe da Comissão Central Militar e secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

A indicação de Xi por aprovada por unanimidade pelos 2.970 membros da Casa. Wang, por sua vez, recebeu um voto contrário.

Logo após a votação, os dois juraram a Constituição e deram início ao novo mandato. Apesar do cargo de presidente, quem comanda de fato o país é o secretário-geral do Partido Comunista. Por isso, desde os anos 1990, é tradição que a mesma pessoa ocupe os mesmos cargos.