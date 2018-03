EUA: Democratas tentam reeleger representante da Dakota do Norte no Senado

A senadora Democrata Heidi Heitkamp, do estado da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, pede a seus correligionários que tenham esperança no partido.

Heitkamp é a única representante Democrata da Dakota do Norte no Congresso norte-americano, e está em campanha de reeleição contra o Republicano Kevin Cramer, em um estado considerado conservador.

Os delegados do Dakota do Norte aprovaram Heitkamp na convenção do partido Democrata em Grand Forks, em uma das eleições com expectativas de que seja uma das mais apertadas dos EUA. Os Democratas esperam manter esta cadeira e conseguir outras para tirar a maioria Republicana no Senado.

Fonte: Estadão Conteúdo (Associated Press)