Caçadores aconselham Trump sobre preservação da vida selvagem

O Conselho encarregado de auxiliar o governo de Donald Trump em questões relacionadas à preservação da vida selvagem, que se reuniu pela primeira vez nesta sexta-feira, é integrado por vários conhecidos caçadores.

O Wildlife Conservation Council (WCC), criado pelo secretário do Interior, Ryan Zinke, ele mesmo um caçador, é dirigido por Steven Chancellor, um magnata do carvão e importante contribuinte do Partido Republicano também conhecido por sua espetacular coleção de troféus de caça, que inclui leões, ursos, leopardos e antílopes, entre outros animais.

O Conselho é integrado ainda por Paul Babaz, presidente do Safari Club International; John Jackson, antigo presidente do mesmo grupo; e vários guias de caça.

Uma das quatro mulheres que participam do WCC, Olivia Opre, tem um programa de TV chamado "Caçadora do extremo". Outra, Denise Welker, foi recentemente nomeada "Caçadora do ano 2018" pelo Safari Club de Houston.

Sem qualquer representante de grupos de conservação que não sejam caçadores, o Conselho inclui ainda defensores do direito constitucional de se portar armas, como dois ex-lobistas da Associação Nacional do Rifle.